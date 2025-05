Torino-Vanoli, sembra già finita: Cairo ripensa a Gattuso

Non a caso si fanno già i nomi del possibile successore di Vanoli, in prima fila c'è Gennaro Gattuso, che ha appena concluso l'avventura in Croazia con l'Hajduk Spalato (terzo a due punti dal Rijeka campione), ed è da sempre un pallino di Cairo. L'ex Milan e Napoli ha voglia di tornare in Serie A ma, scrive La Stampa, c'è pure la concorrenza di Baroni - situazione simile al Toro, con Lotito che vorrebbe cambiare dopo la delusione della Lazio fuori dalle coppe -, Gilardino e Farioli, nel mirino pure della Roma (e del Tottenham) se non riuscisse a prendere Fabregas.