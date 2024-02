Thiago Motta, Canovi: "Andare in una big non sarà un problema"

MERCATO

Il padre dell’agente del tecnico del Bologna: "Ha giocato al Barcellona, al Psg e all'Inter… Ibra? Sono grandi amici"

Il suo Bologna vola verso una storica qualificazione in Champions League e il suo è uno dei nomi più ambiti dalle big sul mercato delle panchine della prossima estate, ma Thiago Motta è pronto per il grande salto? Non ha dubbi Dario Canovi, padre di Alessandro, che è il procuratore dell'allenatore rossoblù: "Thiago Motta ha giocato in squadre come l'Inter, il Paris Saint Germain, il Barcellona. È abituato al clima della grande squadra, sa come un allenatore deve agire e comportarsi con i grandi calciatori. Non credo quindi che, quando dovrà andare in una big, per lui sarà un problema, tutt'altro".

© instagram

“Thiago è uomo da progetto - ha dichiarato Canovi ai microfoni di QSVS - vuole partecipare alla costruzione della squadra ed esser coinvolto direttamente nelle scelte dal club. Non credo accetterebbe una società se gli dicessero 'ecco, questa è la squadra, allenala e stop".

"Sono un po' il suo padre calcistico - ha aggiunto - lui non sta pensando a quello che sarà, sa che tra due mesi può decidere con tutta tranquillità il suo futuro. Non gli mancheranno le offerte, non c'è solo l'Italia ma anche l'estero, è conosciuto molto bene in Italia ma anche in Spagna e Francia, lo stanno seguendo. In questo momento deve pensare all'oggi, a ottenere per il Bologna il miglior risultato possibile".

Poi con ogni probabilità in estate sarà addio, per il futuro del tecnico si parla di Paris Saint-Germain, Juventus o Milan: "Sono tutti grandi club. Se dovesse arrivare una chiamata di un grande club sarebbe difficile rifiutare. Il rapporto con Ibrahimovic? A Parigi sono diventati amici veri, c'è grande stima tra loro, si assomigliano", ha svelato Canovi.

