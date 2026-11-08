MERCATO

Sassuolo, Aquilani a rischio esonero: su di lui l'ombra di D'Aversa e Montella

La panchina del tecnico dei neroverdi traballa dopo il quinto ko in fila e la sosta concede alla dirigenza il giusto tempo per valutare un cambio

08 Nov 2026 - 10:50
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La notte dell'Olimpico rischia di segnare un punto di non ritorno per la stagione del Sassuolo e per il futuro di Alberto Aquilani. Il netto 3-0 incassato contro la Roma è il quinto ko consecutivo per i neroverdi, che non vincono una partita dallo scorso 13 settembre (il 3-2 casalingo contro la Juventus). A pesare in modo determinante su questo momento di crisi sono anche i 29 gol subiti dall'inizio del campionato, numeri che fanno della difesa di Aquilani la seconda peggiore di sempre nell'era dei tre punti dopo l'Ancona 92/93 (31) e a pari con il Benevento nel 2017/18.

Di fronte a questo trend negativo, la dirigenza del Sassuolo ha deciso di avviare una profonda riflessione. Per la prima volta dall'inizio del campionato, la società valuta concretamente la possibilità di intervenire sulla guida tecnica e la posizione di Aquilani non è mai stata così a rischio. La sosta per le Nazionali concede ora al club due settimane di tempo per valutare con calma se procedere con il cambio di allenatore ed eventualmente scegliere il profilo adatto a cui affidare la ripresa della stagione.

Tra i nomi in corsa in caso di esonero spiccano due profili presenti ieri sera proprio sulle tribune dello stadio Olimpico: in pole position c'è Roberto D'Aversa, profilo già accostato in passato ai neroverdi, ma è viva anche la pista che porta a Vincenzo Montella, attualmente svincolato dopo la conclusione della sua esperienza come commissario tecnico della Turchia.

Non si tratta comunque di decisioni già prese: la sosta permetterà al Sassuolo di vagliare anche ulteriori alternative prima di sciogliere le riserve sulla panchina.

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