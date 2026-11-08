Sassuolo, Aquilani a rischio esonero: su di lui l'ombra di D'Aversa e Montella

La notte dell'Olimpico rischia di segnare un punto di non ritorno per la stagione del Sassuolo e per il futuro di Alberto Aquilani. Il netto 3-0 incassato contro la Roma è il quinto ko consecutivo per i neroverdi, che non vincono una partita dallo scorso 13 settembre (il 3-2 casalingo contro la Juventus). A pesare in modo determinante su questo momento di crisi sono anche i 29 gol subiti dall'inizio del campionato, numeri che fanno della difesa di Aquilani la seconda peggiore di sempre nell'era dei tre punti dopo l'Ancona 92/93 (31) e a pari con il Benevento nel 2017/18.