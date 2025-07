Laurienté vola al Sunderland, ora il Sassuolo punta Buchanan

Un gioco di incastri. Il mercato delle squadre di Serie A, quasi in ogni caso, segue un mantra molto preciso: prima si vende, poi si acquista. Ed è anche così che si spiega il tira e molla degli ultimi giorni tra Inter e Sassuolo per il cartellino di Tajon Buchanan: il canadese piace molto agli emiliani, tanto che nelle scorse settimane si era parlato di un accordo a un passo per una cifra vicina ai 10 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. La pista nelle ultime ore si era raffreddata, ma la notizia di oggi potrebbe farla riaccenderla improvvisamente: Armand Laurienté ha detto sì al Sunderland, neopromosso in Premier League. L'esterno francese si trasferirà allo Stadium of Light per ua cifra intorno ai 20 milioni di euro che gli emiliani potranno reinvestire sul mercato. Laurienté era arrivato a Reggio Emilia a fine agosto 2022 per 10 milioni di euro dal Loriant. Da quel momento il francese è stato uno dei protagonisti del triennio del Sassuolo: in 100 presenze tra A e B Armand ha messo a referto 30 gol e 18 assist. Soprattuto nell'ultima stagione il francese è stato leader dei suoi trascinando la squadra al ritorno in Serie A con una stagione da 18 gol e 6 assist.