Milan, nuovo prestito per Camarda: sondaggi dalla Serie A e dalla B

Il Milan sta valutando di cedere in prestito Francesco Camarda durante la prossima finestra di calciomercato di gennaio per consentire al diciottenne di trovare maggiore continuità.
Nonostante in estate la dirigenza rossonera avesse scelto di puntare con decisione su di lui nel ruolo di vice di Gonçalo Ramos, la scommessa non sta dando i frutti sperati: l'attaccante ha trovato pochissimo spazio in campo e non è ancora riuscito a sbloccarsi sotto porta.
Dopo aver bruciato le tappe, il percorso di Camarda ha subito un rallentamento: per evitare di frenarne ulteriormente la crescita, il club rossonero apre quindi alla partenza temporanea fino a giugno, con diverse società di Serie A e Serie B che hanno già avviato i primi sondaggi esplorativi: tra le formazioni interessate a chiedere informazioni figurano Frosinone, Monza, Catanzaro e Pisa. Lo scrive il Corriere dello Sport.