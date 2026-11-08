Milan, nuovo prestito per Camarda: sondaggi dalla Serie A e dalla B

Il Milan valuta il prestito di Francesco Camarda a gennaio dopo lo scarso impiego: sondaggi da Frosinone, Monza, Catanzaro e Pisa

08 Nov 2026 - 09:00
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Camarda © Getty Images

Camarda © Getty Images

Il Milan sta valutando di cedere in prestito Francesco Camarda durante la prossima finestra di calciomercato di gennaio per consentire al diciottenne di trovare maggiore continuità.

Nonostante in estate la dirigenza rossonera avesse scelto di puntare con decisione su di lui nel ruolo di vice di Gonçalo Ramos, la scommessa non sta dando i frutti sperati: l'attaccante ha trovato pochissimo spazio in campo e non è ancora riuscito a sbloccarsi sotto porta.

Dopo aver bruciato le tappe, il percorso di Camarda ha subito un rallentamento: per evitare di frenarne ulteriormente la crescita, il club rossonero apre quindi alla partenza temporanea fino a giugno, con diverse società di Serie A e Serie B che hanno già avviato i primi sondaggi esplorativi: tra le formazioni interessate a chiedere informazioni figurano Frosinone, Monza, Catanzaro e Pisa. Lo scrive il Corriere dello Sport.

videovideo

Ultimi video

09:38
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

02:51
ACCOMANDO SU CONTE SRV

Juventus, Conte non è più un'utopia: i retroscena di Orazio Accomando

14:38

Esclusiva Pastorello, intervista integrale: il mercato e i retroscena su Inzaghi, Palmisani e Meret

02:42
Pastorello in esclusiva

Pastorello svela: "La Juve ha trattato Palmisani. Su Acerbi e Simone Inzaghi... "

01:02
MCH ARRIVO NETO CASELLE 27/9 MCH

Juve, ecco il vice di Vicario: Neto è sbarcato a Caselle

01:48
CLIP MICELI SU JAMES RODRIGUEZ-AVELLINO 08/09 SRV

James Rodriguez all'Avellino? Tutta la verità sul clamoroso colpo

00:35
DICH ALLEGRI SU MERCATO PRE INTE R04/09

Allegri: "Mercato? La società è stata…"

04:26
Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

01:26
Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

01:12
Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

01:53
Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

00:41
CLIP SOCIAL CHIUSURA MERCATO IN DIRETTA 02/09 SRV

Calciomercato, la chiusura della porta in diretta su Italia 1: "C'è un contratto che…"

01:08
17 DICH ESPOSITO RINNOVO INTER 01/09 SRV

Pio Esposito rinnova con l'Inter: "Che traguardo". Poi saluta una tifosa al telefono…

01:24
CLIP SOCIAL CALLEGARI WOLTEMADE 01/09 SRV

Callegari: "Woltemade è un attaccante con... i baffi"

05:48
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

09:38
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

I più visti di Mercato

 Calhanoglu

Fabregas a San Siro per scavalcare l'Inter e... 'strappare' Calhanoglu a Chivu

Rodrygo: 25 anni, attaccante, valore 80 milioni

Mourinho non li vuole, il Real li cede: che occasione per le squadre italiane

Icardi, Benzema, Sancho e non solo: quanti svincolati di lusso. Sfoglia la FOTOGALLERY

Da Icardi a Benzema, fino a... Sancho: quanti svincolati di lusso FOTO

Calciomercato: il Como 'caccia' altri 30 milioni, Esposito-Cagliari finita

Calciomercato: il Como 'caccia' altri 30 milioni, Esposito-Cagliari finita

Erling Haaland (Manchester City): 220 milioni di euro

La top 11 dei calciatori che valgono di più: nessuno della Serie A ma c'è un italiano

2) Lautaro Martinez (Inter): 88 milioni di euro

Cinque interisti nella top 10 dei giocatori di A che valgono di più ma in testa c'è uno juventino

Mercato ora per ora
Vedi tutti
09:37
Milan, l'addio di Fonseca può favorire il ritorno di Athekame
Camarda
09:00
Milan, nuovo prestito per Camarda: sondaggi dalla Serie A e dalla B
20:35
Roma, D'Amico: "Ci manca un esterno, provermo a prenderlo a gennaio"
20:03
L'Egitto esonera Hassan e nomina Ali Maher ct della nazionale
13:06
Inter, l'Atletico Madrid fa sul serio per Santiago Beltran