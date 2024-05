Il Sassuolo riparte da Fabio Grosso: sarà l'allenatore neroverde per tornare in Serie A

LA DECISIONE

L'ex tecnico del Lione ha centrato la promozione in A con il Frosinone nel 2022/23. Ora dovrà riprovarci con i neroverdi

© Getty Images Il Sassuolo ha posato la prima pietra per la costruzione dell'immediata promozione in Serie A dopo la bruciante retrocessione in questa stagione. Il nuovo corso ripartirà con un nuovo allenatore e un nuovo direttore sportivo: per la panchina è stato trovato l'accordo con Fabio Grosso, reduce da un'esperienza negativa in Francia con il Lione ma protagonista della promozione in A del Frosinone nel 2023. Il ds invece sarà Francesco Palmieri dopo l'addio di Giovanni Rossi.

Dopo la non conferma di Davide Ballardini, subentrato in corsa per provare - senza riuscirci - a raddrizzare una stagione storta iniziata con Dionisi, il Sassuolo ha deciso di compiere una prima rivoluzione dalla dirigenza all'allenatore. La scelta è ricaduta su Fabio Grosso, tecnico in cerca di riscatto dopo la deludente esperienza in Ligue 1 con il Lione, ma protagonista in passato di ottime annate proprio in Serie B.

Negli occhi e nella memoria dei dirigenti del Sassuolo c'è la cavalcata trionfale del Frosinone guidato proprio da Grosso nella scorsa stagione, un cammino che sperano di poter ripercorrere per tornare immediatamente in Serie A.