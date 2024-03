Il Sassuolo ha scelto Ballardini, specialista in salvezze: c'è la firma fino a giugno

altro ribaltone

Dopo il 6-1 rimediato col Napoli, il club neroverde ha deciso di cambiare ancora in panchina: l'ex tecnico del Genoa ha risolto il contratto con la Cremonese e si prepara per un'altra impresa

© ipp Nuovo ribaltone sulla panchina del Sassuolo. Dopo l'esonero di Alessio Dionisi, la squadra è stata affidata a Emiliano Bigica, ma il pesantissimo 6-1 rimediato col Napoli ha fatto cambiare rapidamente idea al club neroverde, che ha puntato su Davide Ballardini. L'ex tecnico del Genoa, dopo aver risolto in mattinata il contratto che lo legava alla Cremonese fino al 2025 ha firmato con i neroverdi fino a giugno. Nell'accordo un ricco bonus in caso di permanenza nella massima serie. Dirigerà nel pomeriggio il primo allenamento con l'obiettivo di portare a termine l'ennesima impresa in chiave salvezza.

Vedi anche sassuolo Sassuolo, Dionisi esonerato: al suo posto promosso Bigica dalla Primavera

Ballardini si metterà subito al lavoro per dare una nuova impronta alla squadra: la salvezza a stagione in corso è una specialità del tecnico. I numeri infatti, parlano chiaro: per ben sette volte in undici subentri il 60enne ha portato a compimento l'impresa. Adesso l'esperienza al Sassuolo, non delle più facili, anche se la rosa a disposizione fa ben sperare. Per quanto riguarda Bigica, invece, tornerà alla guida della Primavera.

IL COMUNICATO DEL SASSUOLO

"L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver affidato al Sig. Davide Ballardini l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra fino al 30 giugno 2024. Con lui entreranno a far parte dello staff della prima squadra i collaboratori Carlo Regno (allenatore in seconda), Nicola Tarroni (collaboratore tecnico), Daniele Caleca (preparatore atletico). La Società ringrazia sentitamente Emiliano Bigica per la disponibilità e la professionalità dimostrata. Il tecnico torna ad allenare la Primavera".