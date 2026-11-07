Roma, D'Amico: "Ci manca un esterno, provermo a prenderlo a gennaio"

07 Nov 2026 - 20:35
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© italyphotopress

© italyphotopress

“Serve un altro esterno? Sicuramente questa è una problematica che a fine mercato abbiamo capito. Per caratteristiche manca un attaccante esterno di gamba di ripartenza, quindi certamente valuteremo le opportunità nel mercato di gennaio per portare questa nuova caratteristica al mister”, così il direttore sportivo della Roma Tony D'Amico prima del match contro il Sassuolo.

I giallorossi negli ultimi giorni d'estate hanno sondato diversi profili per rinforzare il pacchetto esterni a disposizione di Gasp: le trattative più calde sono state quelle per Jamie Lewelling dello Stoccarda, Malick Fofana del Lione, poi finito al Sunderland e Luis Henrique dell'Inter. 

Ultimi video

09:38
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

02:51
ACCOMANDO SU CONTE SRV

Juventus, Conte non è più un'utopia: i retroscena di Orazio Accomando

14:38

Esclusiva Pastorello, intervista integrale: il mercato e i retroscena su Inzaghi, Palmisani e Meret

02:42
Pastorello in esclusiva

Pastorello svela: "La Juve ha trattato Palmisani. Su Acerbi e Simone Inzaghi... "

01:02
MCH ARRIVO NETO CASELLE 27/9 MCH

Juve, ecco il vice di Vicario: Neto è sbarcato a Caselle

01:48
CLIP MICELI SU JAMES RODRIGUEZ-AVELLINO 08/09 SRV

James Rodriguez all'Avellino? Tutta la verità sul clamoroso colpo

00:35
DICH ALLEGRI SU MERCATO PRE INTE R04/09

Allegri: "Mercato? La società è stata…"

04:26
Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

01:26
Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

01:12
Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

01:53
Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

00:41
CLIP SOCIAL CHIUSURA MERCATO IN DIRETTA 02/09 SRV

Calciomercato, la chiusura della porta in diretta su Italia 1: "C'è un contratto che…"

01:08
17 DICH ESPOSITO RINNOVO INTER 01/09 SRV

Pio Esposito rinnova con l'Inter: "Che traguardo". Poi saluta una tifosa al telefono…

01:24
CLIP SOCIAL CALLEGARI WOLTEMADE 01/09 SRV

Callegari: "Woltemade è un attaccante con... i baffi"

05:48
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

09:38
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

I più visti di Mercato

 Calhanoglu

Fabregas a San Siro per scavalcare l'Inter e... 'strappare' Calhanoglu a Chivu

Rodrygo: 25 anni, attaccante, valore 80 milioni

Mourinho non li vuole, il Real li cede: che occasione per le squadre italiane

Icardi, Benzema, Sancho e non solo: quanti svincolati di lusso. Sfoglia la FOTOGALLERY

Da Icardi a Benzema, fino a... Sancho: quanti svincolati di lusso FOTO

Calciomercato: il Como 'caccia' altri 30 milioni, Esposito-Cagliari finita

Calciomercato: il Como 'caccia' altri 30 milioni, Esposito-Cagliari finita

Erling Haaland (Manchester City): 220 milioni di euro

La top 11 dei calciatori che valgono di più: nessuno della Serie A ma c'è un italiano

2) Lautaro Martinez (Inter): 88 milioni di euro

Cinque interisti nella top 10 dei giocatori di A che valgono di più ma in testa c'è uno juventino

Mercato ora per ora
Vedi tutti
20:35
Roma, D'Amico: "Ci manca un esterno, provermo a prenderlo a gennaio"
20:03
L'Egitto esonera Hassan e nomina Ali Maher ct della nazionale
13:06
Inter, l'Atletico Madrid fa sul serio per Santiago Beltran
Fikayo Tomori: 35,9 milioni
13:02
Dalla Spagna: il Barcellona pensa a un difensore del Milan per gennaio
12:49
JJ Gabriel va al Real Madrid: la spesa per il 16enne è folle