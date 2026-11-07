Roma, D'Amico: "Ci manca un esterno, provermo a prenderlo a gennaio"

“Serve un altro esterno? Sicuramente questa è una problematica che a fine mercato abbiamo capito. Per caratteristiche manca un attaccante esterno di gamba di ripartenza, quindi certamente valuteremo le opportunità nel mercato di gennaio per portare questa nuova caratteristica al mister”, così il direttore sportivo della Roma Tony D'Amico prima del match contro il Sassuolo.
I giallorossi negli ultimi giorni d'estate hanno sondato diversi profili per rinforzare il pacchetto esterni a disposizione di Gasp: le trattative più calde sono state quelle per Jamie Lewelling dello Stoccarda, Malick Fofana del Lione, poi finito al Sunderland e Luis Henrique dell'Inter.