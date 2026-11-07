L'Egitto esonera Hassan e nomina Ali Maher ct della nazionale

La Federcalcio egiziana (Efa) ha esonerato il commissario tecnico della nazionale, Hossam Hassan e ingaggiato al suo posto Ali Maher, attuale allenatore del Ceramica Cleopatra, quarta squadra nella Premier League egiziana. "Ringraziamo Hossam Hassan per i risultati ottenuti con la squadra e gli auguriamo il meglio per i suoi impegni futuri", ha dichiarato l'Efa in una nota. La decisione giunge a pochi giorni dall'inizio del ritiro dei "Faraoni", in preparazione ai due incontri decisivi contro il Malawi, previsti per il 13 e il 17 novembre e validi per la terza e quarta giornata delle qualificazioni alla Coppa d'Africa 2027. L'Efa ha confermato che Maher guiderà la nazionale in occasione delle due partite contro il Malawi. Maher, 52 anni, si è distinto per aver condotto il Ceramica Cleopatra alla vittoria della Coppa di Lega egiziana nella stagione 2024/25. Nella scorsa stagione, ha inoltre guidato il club al quarto posto nella Premier League egiziana. Il ritiro preparatorio dei "Faraoni" inizierà il 9 novembre presso il Centro per le Nazionali egiziane; la lista dei convocati dovrebbe essere resa nota nelle prossime ore. Attualmente, l'Egitto è in testa al Gruppo B delle qualificazioni alla Coppa d'Africa con quattro punti, frutto di un pareggio per 0-0 all'esordio contro l'Angola e di una vittoria per 5-0 contro il Sud Sudan nel secondo turno. L'addio di Hassan giunge nonostante la sua inclusione nella lista dei candidati per i Caf Awards 2026.