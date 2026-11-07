L'Egitto esonera Hassan e nomina Ali Maher ct della nazionale

07 Nov 2026 - 20:03
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

La Federcalcio egiziana (Efa) ha esonerato il commissario tecnico della nazionale, Hossam Hassan e ingaggiato al suo posto Ali Maher, attuale allenatore del Ceramica Cleopatra, quarta squadra nella Premier League egiziana. "Ringraziamo Hossam Hassan per i risultati ottenuti con la squadra e gli auguriamo il meglio per i suoi impegni futuri", ha dichiarato l'Efa in una nota. La decisione giunge a pochi giorni dall'inizio del ritiro dei "Faraoni", in preparazione ai due incontri decisivi contro il Malawi, previsti per il 13 e il 17 novembre e validi per la terza e quarta giornata delle qualificazioni alla Coppa d'Africa 2027. L'Efa ha confermato che Maher guiderà la nazionale in occasione delle due partite contro il Malawi. Maher, 52 anni, si è distinto per aver condotto il Ceramica Cleopatra alla vittoria della Coppa di Lega egiziana nella stagione 2024/25. Nella scorsa stagione, ha inoltre guidato il club al quarto posto nella Premier League egiziana. Il ritiro preparatorio dei "Faraoni" inizierà il 9 novembre presso il Centro per le Nazionali egiziane; la lista dei convocati dovrebbe essere resa nota nelle prossime ore. Attualmente, l'Egitto è in testa al Gruppo B delle qualificazioni alla Coppa d'Africa con quattro punti, frutto di un pareggio per 0-0 all'esordio contro l'Angola e di una vittoria per 5-0 contro il Sud Sudan nel secondo turno. L'addio di Hassan giunge nonostante la sua inclusione nella lista dei candidati per i Caf Awards 2026.

Ultimi video

09:38
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

02:51
ACCOMANDO SU CONTE SRV

Juventus, Conte non è più un'utopia: i retroscena di Orazio Accomando

14:38

Esclusiva Pastorello, intervista integrale: il mercato e i retroscena su Inzaghi, Palmisani e Meret

02:42
Pastorello in esclusiva

Pastorello svela: "La Juve ha trattato Palmisani. Su Acerbi e Simone Inzaghi... "

01:02
MCH ARRIVO NETO CASELLE 27/9 MCH

Juve, ecco il vice di Vicario: Neto è sbarcato a Caselle

01:48
CLIP MICELI SU JAMES RODRIGUEZ-AVELLINO 08/09 SRV

James Rodriguez all'Avellino? Tutta la verità sul clamoroso colpo

00:35
DICH ALLEGRI SU MERCATO PRE INTE R04/09

Allegri: "Mercato? La società è stata…"

04:26
Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

01:26
Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

01:12
Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

01:53
Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

00:41
CLIP SOCIAL CHIUSURA MERCATO IN DIRETTA 02/09 SRV

Calciomercato, la chiusura della porta in diretta su Italia 1: "C'è un contratto che…"

01:08
17 DICH ESPOSITO RINNOVO INTER 01/09 SRV

Pio Esposito rinnova con l'Inter: "Che traguardo". Poi saluta una tifosa al telefono…

01:24
CLIP SOCIAL CALLEGARI WOLTEMADE 01/09 SRV

Callegari: "Woltemade è un attaccante con... i baffi"

05:48
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

09:38
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

I più visti di Mercato

 Calhanoglu

Fabregas a San Siro per scavalcare l'Inter e... 'strappare' Calhanoglu a Chivu

Rodrygo: 25 anni, attaccante, valore 80 milioni

Mourinho non li vuole, il Real li cede: che occasione per le squadre italiane

Icardi, Benzema, Sancho e non solo: quanti svincolati di lusso. Sfoglia la FOTOGALLERY

Da Icardi a Benzema, fino a... Sancho: quanti svincolati di lusso FOTO

Calciomercato: il Como 'caccia' altri 30 milioni, Esposito-Cagliari finita

Calciomercato: il Como 'caccia' altri 30 milioni, Esposito-Cagliari finita

Erling Haaland (Manchester City): 220 milioni di euro

La top 11 dei calciatori che valgono di più: nessuno della Serie A ma c'è un italiano

2) Lautaro Martinez (Inter): 88 milioni di euro

Cinque interisti nella top 10 dei giocatori di A che valgono di più ma in testa c'è uno juventino

Mercato ora per ora
Vedi tutti
20:35
Roma, D'Amico: "Ci manca un esterno, provermo a prenderlo a gennaio"
20:03
L'Egitto esonera Hassan e nomina Ali Maher ct della nazionale
13:06
Inter, l'Atletico Madrid fa sul serio per Santiago Beltran
Fikayo Tomori: 35,9 milioni
13:02
Dalla Spagna: il Barcellona pensa a un difensore del Milan per gennaio
12:49
JJ Gabriel va al Real Madrid: la spesa per il 16enne è folle