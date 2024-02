Sassuolo, Dionisi esonerato: al suo posto promosso Bigica dalla Primavera

CAPOLINEA

La sconfitta con l'Empoli costa la panchina al tecnico. La società ha affidato la squadra neroverde ad Emiliano Bigica, almeno per il momento

La sconfitta nello scontro salvezza contro l'Empoli è costata la panchina ad Alessio Dionisi, esonerato dal Sassuolo. La squadra è al momento quartultima in Serie A con 20 punti, in piena lotta per non retrocedere e raggiunta anche dal Cagliari. Il Sassuolo tornerà in campo mercoledì 28 febbraio per il recupero del match col Napoli rinviato per la Supercoppa italiana, e sulla panchina di casa del Mapei Stadium siederà Emiliano Bigica, promosso dalla Primavera neroverde.

Almeno per il momento la società emiliana ha optato per una soluzione interna, la preferita, con la promozione di Emiliano Bigica, attuale allenatore della Primavera neroverde. In questi 11 campionati di fila in Serie A, solo una volta gli emiliani hanno cambiato in corsa: nel novembre 2017 fuori Bucchi e dentro Iachini.

IL COMUNICATO DEL SASSUOLO

L’US Sassuolo Calcio comunica di aver sollevato il Sig. Alessio Dionisi dall’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra. La Società ringrazia il tecnico e il suo staff per l’impegno profuso e la serietà dimostrata alla guida dei neroverdi e augura a lui e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro. La guida della prima squadra viene affidata momentaneamente al tecnico della Primavera Emiliano Bigica.

