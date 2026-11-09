UFFICIALE

Il Sassuolo esonera Aquilani: fatale la quinta sconfitta di fila

E' arrivato l'annuncio del club neroverde, in pole per sostituirlo c'è D'Aversa

09 Nov 2026 - 17:09
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

E' già terminata l'avventura di Alberto Aquilani sulla panchina del Sassuolo. Il club emiliano, infatti, ha annunciato l'esonero del tecnico. "L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver sollevato l’allenatore Alberto Aquilani e il suo staff dai rispettivi incarichi. La Società ringrazia il tecnico e i suoi collaboratori per l’impegno profuso e la serietà dimostrata alla guida dei neroverdi e augura loro le migliori fortune per il futuro", la nota del club. Fatale è stata la sconfitta contro la Roma al termine di una striscia di cinque partite senza punti di fila.

Aquilani lascia il Sassuolo al 17° posto in classifica, con 8 punti raccolti in 11 giornate, a +1 sulla zona retrocessione.

In coma alla lista dei candidati per prendere il suo posto ci sarebbe Roberto D'Aversa, favorito su Vincenzo Montella.

Leggi anche

Tutto facile per la Roma: Hermoso, Mora e un autogol per liquidare il Sassuolo e volare al secondo posto

sassuolo
aquilani

Ultimi video

09:38
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

02:51
ACCOMANDO SU CONTE SRV

Juventus, Conte non è più un'utopia: i retroscena di Orazio Accomando

14:38

Esclusiva Pastorello, intervista integrale: il mercato e i retroscena su Inzaghi, Palmisani e Meret

02:42
Pastorello in esclusiva

Pastorello svela: "La Juve ha trattato Palmisani. Su Acerbi e Simone Inzaghi... "

01:02
MCH ARRIVO NETO CASELLE 27/9 MCH

Juve, ecco il vice di Vicario: Neto è sbarcato a Caselle

01:48
CLIP MICELI SU JAMES RODRIGUEZ-AVELLINO 08/09 SRV

James Rodriguez all'Avellino? Tutta la verità sul clamoroso colpo

00:35
DICH ALLEGRI SU MERCATO PRE INTE R04/09

Allegri: "Mercato? La società è stata…"

04:26
Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

01:26
Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

01:12
Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

01:53
Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

00:41
CLIP SOCIAL CHIUSURA MERCATO IN DIRETTA 02/09 SRV

Calciomercato, la chiusura della porta in diretta su Italia 1: "C'è un contratto che…"

01:08
17 DICH ESPOSITO RINNOVO INTER 01/09 SRV

Pio Esposito rinnova con l'Inter: "Che traguardo". Poi saluta una tifosa al telefono…

01:24
CLIP SOCIAL CALLEGARI WOLTEMADE 01/09 SRV

Callegari: "Woltemade è un attaccante con... i baffi"

05:48
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

09:38
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

I più visti di Sassuolo

Roberto D'Aversa

Sassuolo, Aquilani a rischio esonero: su di lui l'ombra di D'Aversa e Montella

Il Sassuolo cede Laurienté al Sunderland: si riaccende la pista Buchanan

Sarri, Grosso e...Aquilani, aspettando Italiano: panchine roventi in Serie A, gli scenari estivi

Il Sassuolo ha scelto Ballardini, specialista in salvezze: c'è la firma fino a giugno

Il Sassuolo ha scelto Grosso: accordo trovato, obiettivo promozione

Frattesi, messaggio alla Roma: "E' tutto per me, ce la farò"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
16:59
Sassuolo, esonerato Aquilani: il comunicato ufficiale
12:03
Oviedo, il leggendario Raul nuovo allenatore
22:34
Crisi United, la posizione di Carrick dopo il pari con l'Aston Villa
09:37
Milan, l'addio di Fonseca può favorire il ritorno di Athekame
Camarda
09:00
Milan, nuovo prestito per Camarda: sondaggi dalla Serie A e dalla B