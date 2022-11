Frattesi, messaggio alla Roma: "E' tutto per me, ce la farò"

CUORE GIALLOROSSO

"Quest'estate ero convinto che fosse tutto fatto, poi... Questione di soldi? Non scherziamo"

© Getty Images Per Davide Frattesi la Roma è un obiettivo di vita. E il centrocampista del Sassuolo non usa giri di parole per chiarire il concetto. "La Roma è tutto per me - ha spiegato in un'intervista al Corriere dello Sport -. Prima o poi sento che ce la farò. Anzi, come si dice dalle mie parti, je la faccio". "Non penso che succederà a gennaio perché il Sassuolo credo abbia ancora bisogno di me, ma magari in estete sì...", ha aggiunto il mediano neroverde tornando poi a parlare del trasferimento in giallorosso sfumato in estate.

"Stavolta ero convinto che fosse tutto fatto. E ho già spiegato di aver pagato questa delusione con un ritiro estivo inadeguato, irrispettoso verso il Sassuolo - ha raccontato Frattesi -. Dionisi mi ha dovuto allontanare un paio di volte dall’allenamento perché non ero concentrato. Giusto così". "D'altra parte anche qui, capisco la Roma: non poteva aspettare tutta l’estate per prendermi - ha continuato -. E capisco il dottor Carnevali: non poteva smantellare la squadra e aveva già incassato tanti soldi da Scamacca e Raspadori". Di sicuro l'affare non è saltato per le richieste economiche di Frattesi alla Roma. "Ma scherziamo? - ha spiegato il diretto interessato -Quando il mio procuratore Giuseppe Riso discuteva del contratto con Tiago Pinto, io gli ho dato una botta con il gomito per fargli capire che non me ne fregava nulla di un euro in più o in meno. Volevo solo giocare nella Roma".

Appuntamento rimandato, dunque. Ma a quando? Difficile immaginare un trasferimento di Frattesi in giallorosso già nella prossima sessione di gennaio. Più facile a giugno, magari. "A Riso ho detto: 'Hai fatto i contratti di Mancini e Cristante, ora tocca pure a me' - ha concluso il centrocampista neroverde -. Scherzi a parte, io al Sassuolo sto bene e ho grande rispetto del club e dei tifosi che mi hanno sempre trattato benissimo".