Oviedo, il leggendario Raul nuovo allenatore

Raul Gonzalez, considerato come uno degli attaccanti più forti della sua generazione, è il nuovo allenatore del Real Oviedo (seconda divisione spagnola) in seguito all'esonero di Julian Calero, ufficializzato lunedì. L'accordo con l'ex tecnico del Castilla è stato finalizzato sabato scorso, nonostante la vittoria per 2-1 in trasferta contro il Cadice. Il direttore sportivo dell'Oviedo, David Fernandez , è un grande estimatore del leggendario ex giocatore del Real Madrid e della nazionale spagnola. David ha trascorso quattro anni alla guida del settore giovanile del Real Madrid e ha visto Raul crescere numerosi giocatori che hanno permesso al Real Madrid di cedere i giovani talenti del vivaio ad altre squadre, tra cui l'attuale giocatore del Como Nico Paz .