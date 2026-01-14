Roma, tutto fatto per Malen: l'olandese atteso oggi nella Capitale

L'attaccante arriva in prestito dall'Aston Villa: l'obbligo scatterà in caso di qualificazione a una coppa europea
Dopo il mancato arrivo di Jack Raspadori e il continuo stallo per Joshua Zirkzee, il calciomercato della Roma inizia a decollare.
In attesa dell'ufficialità di Robinio Vaz (l'ormai ex Marsiglia sosterrà a breve le visite mediche nella Capitale), i giallorossi hanno chiuso anche per Donyell Malen. Secondo quanto raccolto dalle ultime indiscrezioni, l’Aston Villa ha accettato la proposta migliorata ieri dal ds Massara. L'attaccante olandese arriverà in prestito per 2 milioni di euro, con riscatto obbligatorio fissato a 25 nel caso in cui la Roma si qualifichi a una competizione europea nella prossima stagione. Nel contratto non verrà inserita alcuna clausola legata al numero di presenze del classe '99.
Nella giornata di ieri per Malen si era inserito anche l'Atletico Madrid, ma il pressing giallorosso è stato decisivo per la buona riuscita della trattativa. Il calciatore dovrebbe arrivare già oggi a Roma. Con la maglia dell'Aston Villa, l'olandese ha collezionato 46 presenze, 10 gol e 2 assist.