Roma, tutto fatto per Malen: l'olandese atteso oggi nella Capitale

Nella giornata di ieri per Malen si era inserito anche l'Atletico Madrid, ma il pressing giallorosso è stato decisivo per la buona riuscita della trattativa. Il calciatore dovrebbe arrivare già oggi a Roma. Con la maglia dell'Aston Villa, l'olandese ha collezionato 46 presenze, 10 gol e 2 assist.