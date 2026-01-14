Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
roma
HomeMercatoVideoFotoRosa
Manovre giallorosse

Roma, tutto fatto per Malen: l'olandese atteso oggi nella Capitale

L'attaccante arriva in prestito dall'Aston Villa: l'obbligo scatterà in caso di qualificazione a una coppa europea 

14 Gen 2026 - 13:07

Dopo il mancato arrivo di Jack Raspadori e il continuo stallo per Joshua Zirkzee, il calciomercato della Roma inizia a decollare. 

In attesa dell'ufficialità di Robinio Vaz (l'ormai ex Marsiglia sosterrà a breve le visite mediche nella Capitale), i giallorossi hanno chiuso anche per Donyell Malen. Secondo quanto raccolto dalle ultime indiscrezioni, l’Aston Villa ha accettato la proposta migliorata ieri dal ds Massara. L'attaccante olandese arriverà in prestito per 2 milioni di euro, con riscatto obbligatorio fissato a 25 nel caso in cui la Roma si qualifichi a una competizione europea nella prossima stagione. Nel contratto non verrà inserita alcuna clausola legata al numero di presenze del classe '99.

Nella giornata di ieri per Malen si era inserito anche l'Atletico Madrid, ma il pressing giallorosso è stato decisivo per la buona riuscita della trattativa. Il calciatore dovrebbe arrivare già oggi a Roma. Con la maglia dell'Aston Villa, l'olandese ha collezionato 46 presenze, 10 gol e 2 assist.

Leggi anche

Arena, l’agente: "Orgogliosi ma lasciamolo tranquillo. Nato per fare il calciatore"

roma
calciomercato

Ultimi video

01:13
Accomando: "La Juve si avvicina a Chiesa, per Lookman c'è il Fenerbahce"

Accomando: "La Juve si avvicina a Chiesa, per Lookman c'è il Fenerbahce"

00:42
CR7 non è solo: arriva un altro ex Juve

CR7 non è solo: arriva un altro ex Juve

00:54
Fiorentina, un assist man per Kean dalla Premier

Fiorentina, un assist man per Kean dalla Premier

00:45
Juve, un ex compagno di Messi per Spalletti

Juve, un ex compagno di Messi per Spalletti

01:28
Raspadori-Atalanta: le cifre. Follie per Lookman

Raspadori-Atalanta: le cifre. Follie per Lookman

00:36
Juve-Milan: le ultime sull'affare Gatti-Loftus-Cheek

Juve-Milan: le ultime sull'affare Gatti-Loftus-Cheek

00:48
Accomando: "Su Lookman c'è il pressing del Fenerbahce"

Accomando: "Su Lookman c'è il pressing del Fenerbahce"

01:41
Accomando: "Roma, arriva il primo colpo in attacco"

Accomando: "Roma, arriva il primo colpo in attacco"

01:00
Accomando: "Juventus-Chiesa, ecco a che punto siamo"

Accomando: "Juventus-Chiesa, ecco a che punto siamo"

00:38
Accomando: "Su Maignan, Milan fiducioso"

Accomando: "Su Maignan, Milan fiducioso"

04:33
GASPERINI PRE TORINO parte 2 12/1 DICH

Gasperini: "Raspadori? Non ne so nulla, non saprei cosa aggiungere..."

01:15
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS 10/1 SRV

Il mercato della Juventus: tutte le trattative

01:16
Il calciomercato live

Il calciomercato live

00:44
Il mercato della Roma

Il mercato della Roma

00:35
Il calciomercato live

Il calciomercato live

01:13
Accomando: "La Juve si avvicina a Chiesa, per Lookman c'è il Fenerbahce"

Accomando: "La Juve si avvicina a Chiesa, per Lookman c'è il Fenerbahce"

I più visti di Roma

Ranieri: "Raspadori? Non ha mai voluto parlare con noi e allora abbiamo desistito"

GASPERINI PRE TORINO parte 2 12/1 DICH

Gasperini: "Raspadori? Non ne so nulla, non saprei cosa aggiungere..."

Raspadori tiene la Roma sul filo e Massara si cautela con Malen. Fatta intanto per Robinio Vaz

Roma, perso Raspadori è tutto fatto per Vaz. Ora si prova per Malen ma c'è l'Atletico

Roma, ecco Robinio Vaz: è atterrato nella Capitale, ora visite mediche e firma

Il Tottenham nicchia ma la Roma insiste per Dragusin. Raspadori dentro o fuori

Mercato ora per ora
Vedi tutti
13:31
Genoa, si valuta Asllani. Intanto è fatta per Dagasso dal Pescara
11:40
Lazio, Belahyane in uscita: c'è la Cremonese
10:45
Atalanta, iniziate le visite mediche di Raspadori
09:55
Maximilian Ibrahimovic in prestito all'Ajax: è ufficiale
09:34
L'Inter pensa a Mlacic per giugno