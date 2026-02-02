Palermo da record: preso Rui Modesto a tre secondi dal gong finale
Ultimo colpo di calciomercato in entrata del direttore sportivo del Palermo calcio, Carlo Osti. Il club rosanero ha comunicato attraverso i propri canali ufficiali di aver ingaggiato dall'Udinese il terzino destro Rui Modesto. Il calciatore portoghese, si legge, "si trasferisce con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato". Quello di Rui Modesto è stato l'ultimo contratto depositato in Lega in questa sessione invernale di mercato, a tre secondi dallo scoccare delle 20.