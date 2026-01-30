EUROPA LEAGUE

Europa League, il Bologna ritrova il Brann ai playoff. Agli ottavi Roma o Friburgo

Sfida con i norvegesi per gli uomini di Italiano, agli spareggi dopo l'illusione di rientrare in top 8. Il 27 febbraio sorteggio per gli ottavi

30 Gen 2026 - 13:29
Buon sorteggio per il Bologna in vista dei playoff di Europa League. Gli uomini di Vincenzo Italiano ritrovano i norvegesi del Brann, già affrontati nella League Phase, con partita terminata 0-0 in Emilia il 6 novembre scorso. Evitata dunque la Dinamo Zagabria, potenzialmente più pericolosa, che affronterà invece i belgi del Genk

Andata il 19 febbraio a Bergen, in Norvegia, ritorno il 26 febbraio al Dall'Ara davanti al pubblico di casa per il Bologna. In caso di passaggio del turno, solo con il sorteggio del 27 febbraio sapremo se ci sarà un derby italiano agli ottavi: per Orsolini e compagni, possibile sfida contro Roma o Friburgo

Le sfide dei playoff: Ludogorets-Ferencvaros; Dinamo Zagabria-Genk; Celtic-Stoccarda; Brann-Bologna; Panathinaikos-Viktoria Plzen; Paok-Celta Vigo; Fenerbahce-Nottingham Forest; Lille-Stella Rossa. 

