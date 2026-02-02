Giallo Kouamé, manca una firma per il passaggio al Verona: si decide martedì

Il futuro di Christian Kouamé si è trasformato in un vero e proprio thriller nelle ultime ore di calciomercato, con la parola fine che deve essere ancora scritta a proposito del suo futuro. Dopo un lungo corteggiamento del Verona in mattinata, il Cagliari sembrava aver sbloccato l'affare nel pomeriggio grazie a un accordo per il prestito. Tuttavia, nonostante la cessione di Luvumbo al Maiorca, il presidente Giulini ha deciso di fare marcia indietro proprio sul più bello. Il Verona ha tentato il colpo di coda finale, riuscendo a depositare il contratto alle 19:56, a pochissimi minuti dal gong. La beffa però era dietro l'angolo: dopo aver controllato la documentazione presentata, la Lega Serie A si è accorta della mancanza di una firma fondamentale per convalidare il trasferimento. Senza quel sigillo decisivo, l'operazione è stata dichiarata nulla almeno per il momento: una decisione finale verrà presa nella giornata di domani martedì 3 febbraio. Al momento Kouamé resta alla Fiorentina