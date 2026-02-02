Mateta resta, Larsen va comunque al Crystal Palace: è ufficiale

Il Crystal Palace ha ufficializzato l'arrivo di Jørgen Strand Larsen dai Wolverhampton Wanderers, mettendo a segno quello che la stessa società ha definito un acquisto record per la propria storia. Nonostante la trattativa tra il Milan e Jean-Philippe Mateta non abbia portato alla fumata bianca definitiva, gli Eagles hanno deciso di rinforzare ulteriormente l'attacco assicurandosi il nazionale norvegese con un contratto di quattro anni e mezzo. Il centravanti venticinquenne, che vestirà la maglia numero 22, arriva nel sud di Londra forte dei 14 gol segnati nell'ultima stagione in Premier League, confermandosi come uno dei profili più fisici e prolifici del campionato.