Mateta resta, Larsen va comunque al Crystal Palace: è ufficiale

02 Feb 2026 - 21:05

Il Crystal Palace ha ufficializzato l'arrivo di Jørgen Strand Larsen dai Wolverhampton Wanderers, mettendo a segno quello che la stessa società ha definito un acquisto record per la propria storia. Nonostante la trattativa tra il Milan e Jean-Philippe Mateta non abbia portato alla fumata bianca definitiva, gli Eagles hanno deciso di rinforzare ulteriormente l'attacco assicurandosi il nazionale norvegese con un contratto di quattro anni e mezzo. Il centravanti venticinquenne, che vestirà la maglia numero 22, arriva nel sud di Londra forte dei 14 gol segnati nell'ultima stagione in Premier League, confermandosi come uno dei profili più fisici e prolifici del campionato.

L'operazione testimonia le grandi ambizioni del club di Selhurst Park, con il presidente Steve Parish che ha espresso massima soddisfazione per aver convinto Larsen a proseguire il suo percorso di crescita in rossoblù. Dal canto suo, l'attaccante ex Celta Vigo e Groningen si è detto entusiasta della nuova sfida, promettendo gol ed energia per trascinare la squadra. 

