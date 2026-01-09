Juve, spunta l'idea Carrasco: è l'alternativa a Chiesa

Nuova pista per le corsie esterne della Juventus. Yannick Ferreira Carrasco potrebbe lasciare l'Al Shabab già in questa finestra di mercato e il club bianconero è stato informato della disponibilità del giocatore. Il belga rappresenta un'opportunità di esperienza internazionale, su cui però ci sono gli occhi anche di altri club europei. L'opzione Carrasco prende quota soprattutto a causa delle difficoltà riscontrate in merito al ritorno di Federico Chiesa, ma il Liverpool al momento non apre alla cessione. Lo scrive Fabrizio Romano.