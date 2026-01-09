Verona, il presidente Zanzi: "Attenti al mercato, lavoriamo sodo". Ufficiali Isaac e Borghi

Il presidente dell'Hellas Verona, Italo Zanzi, ha ribadito la massima fiducia nel ds Sogliano per il mercato invernale. "Tutta la società è molto attenta al mercato. Stiamo lavorando sodo. Considero Sean Sogliano il miglior direttore sportivo d’Italia, ma forse anche del mondo. Insieme a lui siamo alla ricerca delle migliori soluzioni per rinforzare la squadra in questa sessione di gennaio, che ha dinamiche molto diverse rispetto a quella estiva", ha detto a Telearena.
Intanto, il club veneto ha annunciato "di aver acquisito gratuitamente - a titolo definitivo - da Sport Club Corinthians Paulista, con una percentuale sulla futura rivendita, le prestazioni sportive del portiere brasiliano Arthur Borghi, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2029". In attacco invece è ufficiale l'arrivo, sempre gratis e a titolo definitivo, del brasiliano Isaac Aguiar Tomich dal Clube Atletico Mineiro. Il giocatore classe 2004 ha firmato un contratto con l'Hellas fino al 30 giugno 2029.