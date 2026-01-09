Verona, il presidente Zanzi: "Attenti al mercato, lavoriamo sodo". Ufficiali Isaac e Borghi

Il presidente dell'Hellas Verona, Italo Zanzi, ha ribadito la massima fiducia nel ds Sogliano per il mercato invernale. "Tutta la società è molto attenta al mercato. Stiamo lavorando sodo. Considero Sean Sogliano il miglior direttore sportivo d’Italia, ma forse anche del mondo. Insieme a lui siamo alla ricerca delle migliori soluzioni per rinforzare la squadra in questa sessione di gennaio, che ha dinamiche molto diverse rispetto a quella estiva", ha detto a Telearena.