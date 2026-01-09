Parma, ufficiale la cessione di Hernani jr al Monza

"Vorrei ringraziare i tifosi del Parma, tutta la Città, la Società, i miei compagni di squadra, per i momenti che abbiamo vissuto in questi anni. E’ stato un onore indossare questa maglia. Posso dire che sono orgoglioso per ciò che abbiamo vissuto e per quello che ci siamo guadagnati sul campo. L’ultima volta vi ho lasciato in un posto che non volevo, adesso vi lascio dove sempre meritate di restare: in Serie A! Un grosso in bocca al lupo e sempre Forza Parma!", le parole di Hernani Junior ai canali ufficiali gialloblù.