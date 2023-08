Roma, fari puntati sugli esuberi dell'Atalanta: piacciono Zapata e Demiral

MANOVRE GIALLOROSSE

Nel mirino di Pinto ci sarebbe anche Muriel se non dovesse andare in porto l'operazione Marcos Leonardo

© Getty Images Si scalda l'asse Roma-Bergamo sul mercato. Secondo quanto riporta Il Romanista, i giallorossi starebbero infatti seguendo con grande attenzione la situazione di alcuni "esuberi" dell'Atalanta. Nel dettaglio, per puntellare il reparto avanzato piace Duvan Zapata, mentre per colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Ibanez nel mirino ci sarebbe Merih Demiral. E non è tutto qui. Se l'affare Marcos Leonardo non dovesse andare in porto, infatti, a Roma l'intenzione sarebbe quella di tentare l'assalto anche a Luis Muriel.

A Trigoria, dunque, qualcosa si muove. La cessione di Ibanez all’Al-Ahli sembra aver sbloccato le manovre in entrata e Pinto starebbe sondando il terreno proprio col club bergamasco per capire la fattibilità di alcune operazioni. Nel dettaglio, i nomi più caldi sono quelli di Zapata e Demiral, ma sullo sfondo resta vivo anche l'interesse per Muriel. Per quanto riguarda l'attacco, il colombiano sembra avere le caratteristiche giuste per essere la punta di esperienza richiesta da Mourinho e sarebbero già stati avviati i primi contatti per verificare le cifre in ballo.

Il giocatore, del resto, è reduce da un'annata complicata caratterizzata da diversi problemi fisici e pochi gol. Proprio per questi motivi, nonostante il valore del calciatore, Pinto potrebbe provare a imbastire un discorso più articolato con l'Atalanta, inserendo anche Demiral nella trattativa. Dopo la partenza di Ibanez a Trigoria serve infatti anche un centrale per puntellare il reparto a livello numerico. E il turco, ormai in rotta con la Dea, potrebbe essere l'uomo giusto per dare solidità, fisicità ed esperienza davanti a Rui Patricio.

Discorso diverso invece per Muriel. L'ex Fiorentina e Siviglia piace da tempo nella capitale, ma la Roma sta già trattando con Marcos Leonardo per il suo ruolo e i discorsi potrebbero riaprirsi soltanto se l'operazione per arrivare al brasiliano dovesse saltare. Ipotesi che tiene ancora tutto aperto, ma che chiaramente fa dell'attaccante nerazzurro una "seconda scelta" in questo momento.