Roma, Gasperini: "Mercato fermo da 20 giorni, dobbiamo fare ancora qualcosa senza perdere nessuno"

Gasperini senza filtri sul mercato. Dopo l'amichevole terminata 2-2 contro il Neom, l'ex tecnico dell'Atalanta ha parlato così dei movimenti dei giallorossi: “Questa è una squadra che ha delle qualità. Bisogna cercare di migliorarla ma con la società c’è una situazione di grande chiarezza e condivisione su ciò che bisogna fare“, le prime parole di Gasp che poi ha di fatto blindato Manu Kone, negli ultimi giorni dato molto vicino a un passaggio all'Inter prima del dietrofront dei Friedkin. “Vediamo cosa succederà in questi prossimi 15 giorni. Koné è indubbiamente un giocatore molto forte, sarebbe una perdita. Bisogna vedere cosa si può fare da qui a fine mercato perché la situazione del FairPlay finanziario è sotto gli occhi di tutti“.



Poi Gasperini ha voluto pungere la società mandando un messaggio molto chiaro sull'immobilismo sul mercato dei suoi: "Star fermi a me non piace, è più di 20 giorni che siamo fermi sul mercato. Se possibile bisogna fare ancora qualcosa senza perdere giocatori. Quello che la società deve fare è chiaro, io sono stato chiarissimo. Speriamo di poterlo fare“.