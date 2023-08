Roma, Renato Sanches è più vicino: il PSG gli ha detto di andarsene

MANOVRE GIALLOROSSE

Il centrocampista portoghese non ha partecipato al media-day e gli è stato detto che non rientra nel progetto

© Getty Images Importante svolta nella trattativa tra Roma e PSG per Renato Sanches. Secondo quanto riportato dal portale francese RMC Sport al centrocampista portoghese, insieme a Verratti, Neymar, Ekitike e Bernat, è stata comunicato ufficialmente la decisione che non rientra nel progetto. La comunicazione è stata data direttamente dal ds Campos e dal tecnico Luis Enrique. A questo punto è molto probabile un'apertura da parte del PSG al prestito con diritto di riscatto offerto dal gm giallorosso Tiago Pinto.

Nonostante sia partito con la squadra per la tournèè in Giappone, Renato Sanches al suo rientro è finito nella lista degli esuberi. Oggi in casa PSG era in programma il media day, giornata dedicata tra le altre cose anche agli scatti ufficiali per la nuova annata alla quale non hanno ovviamente partecipato i 5 esuberi ai quali è stato chiesto di trovare una sistemazione.

Vedi anche roma Roma, Mou rischia di perdere anche Matic: nervi tesi e Rennes sullo sfondo Sanches ha da tempo l'accordo con la Roma e ora il PSG si è messo il cuore in pace, rinunciando all'obbligo di riscatto. I due club stanno lavorando col giocatore sulla traccia di quanto già successo nella scorsa stagione con Wijnaldum: prestito oneroso (1-2 milioni di euro) e diritto di riscatto fissato tra i 12 e i 13 milioni. Già nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca.

Vedi anche Mercato Roma, Marcos Leonardo forza la mano: niente allenamento col Santos