A Lecce il difensore Siebert dal Fortuna Dusseldorf

Colpo a sorpresa per il Lecce in questa fase di calciomercato che riempie la casella lasciata vuota dalla cessione di Baschirotto. Attraverso una breve nota, diffusa sui propri canali ufficiali, il club di via Costadura ha rese noto che nel pomeriggio di oggi giungerà a Lecce con un volo privato Jamil Siebert, difensore centrale classe 2002, proveniente dal Fortuna Dusseldorf. Siebert, nella rosa della formazione Under 21 della Germania, sosterrà le visite mediche per poi sottoscrivere il contratto con il club giallorosso.
