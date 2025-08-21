Logo SportMediaset
Mercato

Bayer, arriva Echeverri dal ManCity

21 Ago 2025 - 16:21

Il giovane centrocampista offensivo del Manchester City, Claudio Echeverri, si trasferirà in prestito al Bayer Leverkusen. Considerato uno dei giovani talenti più brillanti del calcio sudamericano e corteggiato nei giorni scorsi dalla Roma, ha invece deciso di volare in Germania. Il diciannovenne argentino si unisce alla squadra in prestito per una stagione per "acquisire ulteriore esperienza in prima squadra", ha dichiarato il City. Ci si aspetta che assuma il ruolo di regista creativo dopo che Florian Wirtz è partito per il Liverpool per una cifra di circa 156 milioni di dollari a giugno, in un contesto di esodo più ampio di giocatori dal Leverkusen in seguito alla partenza di Xabi Alonso come allenatore. "I tifosi vengono allo stadio per vedere giocatori come Claudio", ha dichiarato il direttore sportivo Simon Rolfes. "La sua creatività darà al nostro gioco nuove e interessanti sfaccettature", aggiunge. Echeverri ha firmato per il City nel gennaio 2024, ma non si è unito alla squadra per un anno dopo essere tornato al suo vecchio club, il River Plate, in prestito in Argentina. Da allora ha giocato tre volte per il City, incluso un esordio nella finale di FA Cup, e ha segnato il suo primo gol all'esordio da titolare contro l'Al-Ain in Coppa del Mondo per Club. Il Leverkusen affronterà sabato la sua prima partita stagionale in Bundesliga contro l'Hoffenheim, dopo aver vinto il primo turno di Coppa di Germania la scorsa settimana, nella prima partita del nuovo allenatore Erik ten Hag. 

19:45
Juve, Arthur in prestito al Gremio
19:13
Bologna: fatta per Rowe dal Marsiglia
19:03
Yerri Mina racconta il retroscena: "Mi voleva il Real Madrid, ma andai al Barcellona"
18:28
Sassuolo: Berardi rinnova fino al 2029
18:02
Sassuolo, per l'esterno destro si pensa a Mazzocchi e Zappa