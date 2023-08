Roma, Marcos Leonardo forza la mano: niente allenamento col Santos

L'INTRECCIO DI MERCATO

Continua la rincorsa dei giallorossi alla punta brasiliana: l'ultima offerta arriva ai 18 milioni di euro

A piccoli passi la trattativa per il passaggio di Marcos Leonardo dal Santos alla Roma si sta trasformando in una telenovela. I giallorossi hanno aumentato l'offerta iniziale portandola fino a quota 18 milioni di euro complessivi (12+6 di bonus), ma i brasiliani continuano a tenere botta. Il motivo? Da una parte le modalità di pagamento che non convincono a pieno i brasiliani, dall'altra la voglia di non perdere ben due punte. Sì perchè oltre a Marcos Leonardo stanno trattando la cessione di Deivid Washington al Chelsea. E i sudamericani preferirebbero vendere quest'ultimo e non il classe 2003 inseguito dai capitolini.

C'è però da fare i conti con la volontà di Marcos Leonardo ed ecco qui un altro capitolo della telenovela: Globo rivela che l'attaccante si sarebbe rifiutato ieri di allenarsi con i compagni. Anzi, ha raggiunto il centro d'allenamento ma non è sceso in campo con i compagni: un modo per forzare la mano e far capire al Santos, una volta per tutte, le proprie intenzioni. Da capire adesso la reazione del club verdeoro che è a un bivio: accontentare la prima punta o tirare dritto per non indebolire troppo il reparto avanzato. Tiago Pinto resta alla finestra per capire il da farsi: intanto il dirigente giallorosso ha il suo da fare sul fronte Matic, tentato dal Rennes.