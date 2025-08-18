Sancho dice no, la Roma si consola con Bailey: accordo con l'Aston Villa

L'attaccante atteso in serata nella Capitale: operazione in prestito (2 milioni) con diritto di riscatto a 22
Jadon Sancho accantona l'idea di approdare in Italia. Dopo giorni di frenetiche trattative tra la Roma e il Manchester United, il giocatore ha deciso di declinare le avance dei giallorossi, prendendo ancora tempo sul proprio futuro: anche l'offerta del Besiktas (15 milioni più bonus allo United, ingaggio di nove milioni per quattro anni al giocatore) è stata messa per il momento in stand-by.
La Roma non è rimasta a guardare e ha chiuso per Leon Bailey, per il quale è stata trovata l'intesa con l'Aston Villa: 3 milioni per il prestito oneroso e 22 milioni per il diritto di riscatto, bonus compresi. Il 28enne attaccante giamaicano sbarcherà in città già nella serata di lunedì
La formazione di Gian Piero Gasperini potrebbe poi muoversi pure su un altro esterno e la lente d'ingrandimento cade su Jonathan Rowe, in rottura con l'Olympique Marsiglia. Dopo la lite con Adrien Rabiot che ha richiesto l'intervento del tecnico Roberto De Zerbi, il britannico sarebbe ormai ai ferri corti con la squadra francese tanto da valutare una cessione a breve. La trattativa appare comunque in salita perché dalla Premier League sono già arrivate diverse proposte per Rowe (che piace anche Bologna) e in ogni caso la Roma dovrebbe prima procedere a una cessione importante - vedi Kone - per finanziare i nuovi colpi.
