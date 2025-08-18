Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
roma
HomeMercatoVideoFotoRosa
manovre GIALLOROSSE

Sancho dice no, la Roma si consola con Bailey: accordo con l'Aston Villa

L'attaccante atteso in serata nella Capitale: operazione in prestito (2 milioni) con diritto di riscatto a 22

18 Ago 2025 - 18:04

Jadon Sancho accantona l'idea di approdare in Italia. Dopo giorni di frenetiche trattative tra la Roma e il Manchester United, il giocatore ha deciso di declinare le avance dei giallorossi, prendendo ancora tempo sul proprio futuro: anche l'offerta del Besiktas (15 milioni più bonus allo United, ingaggio di nove milioni per quattro anni al giocatore) è stata messa per il momento in stand-by.

La Roma non è rimasta a guardare e ha chiuso per Leon Bailey, per il quale è stata trovata l'intesa con l'Aston Villa: 3 milioni per il prestito oneroso e 22 milioni per il diritto di riscatto, bonus compresi. Il 28enne attaccante giamaicano sbarcherà in città già nella serata di lunedì

La formazione di Gian Piero Gasperini potrebbe poi muoversi pure su un altro esterno e la lente d'ingrandimento cade su Jonathan Rowe, in rottura con l'Olympique Marsiglia. Dopo la lite con Adrien Rabiot che ha richiesto l'intervento del tecnico Roberto De Zerbi, il britannico sarebbe ormai ai ferri corti con la squadra francese tanto da valutare una cessione a breve. La trattativa appare comunque in salita perché dalla Premier League sono già arrivate diverse proposte per Rowe (che piace anche Bologna) e in ogni caso la Roma dovrebbe prima procedere a una cessione importante - vedi Kone - per finanziare i nuovi colpi. 

Leggi anche

Roma, Bailey a un passo: oggi la possibile chiusura. Parola ai Friedkin su Sancho

leon bailey
mercato roma
aston villa

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:21
Calciomercato live

Calciomercato live

01:21
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:37
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:30
Calciomercato Live

Milan: Hojlund obiettivo dichiarato, ma ora c'è una grande incognita

00:49
MCH VISITE MEDICHE TROILO A PARMA 18/8 MCH

Parma, visite mediche per Troilo

01:33
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:26
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

00:53
Calciomercato live

Calciomercato live

00:21
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Roma

Koné può ancora lasciare la Roma: la posizione dell'Inter e le sirene dall'estero. Ma niente sconti

Sancho, la Roma riflette: operazione in stand-by dopo l'accelerata. Bailey a un passo

Roma, Bailey a un passo: oggi la possibile chiusura. Parola ai Friedkin su Sancho

Gasp senza filtri sul mercato: "Fermi da troppo, serve ancora qualcosa. Ma senza cedere nessuno"

La Roma prova lo sgarro alla Juve: offerta ufficiale allo United per Sancho

Roma, tutto su Bailey dell'Aston Villa: a decidere sarà un ex giallorosso

Mercato ora per ora
Vedi tutti
18:18
Torino, via alla trattativa col Venezia per Nicolussi Caviglia
18:01
Maiorca, visite mediche per Kumbulla
17:39
Tottenham, tutto fatto per il rinnovo di Romero
17:24
Aston Villa, contatti per Nico Jackson del Chelsea
17:15
Milan: ufficiale la cessione di Lazetic all'Aberdeen