Sancho dice no, la Roma si consola con Bailey: accordo con l'Aston Villa

La formazione di Gian Piero Gasperini potrebbe poi muoversi pure su un altro esterno e la lente d'ingrandimento cade su Jonathan Rowe, in rottura con l'Olympique Marsiglia. Dopo la lite con Adrien Rabiot che ha richiesto l'intervento del tecnico Roberto De Zerbi, il britannico sarebbe ormai ai ferri corti con la squadra francese tanto da valutare una cessione a breve. La trattativa appare comunque in salita perché dalla Premier League sono già arrivate diverse proposte per Rowe (che piace anche Bologna) e in ogni caso la Roma dovrebbe prima procedere a una cessione importante - vedi Kone - per finanziare i nuovi colpi.