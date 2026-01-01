Roma, manovra anti-Lazio: brusca accelerata per chiudere Raspadori con l'Atletico

La cessione di Castellanos al West Ham, di fatto in attesa solo di ufficialità, ha costretto la Roma ad accelerare sul fronte Giacomo Raspadori. L'ex Napoli, infatti, era in cima alla lista delle richieste di Maurizio Sarri per rinforzare il reparto offensivo della sua Lazio e, con i soldi a disposizione per chiudere, poteva realmente avvicinarsi ai biancocelesti. Massara, quindi, che da giorni era in contatto con l'Atletico Madrid, ha dovuto forzare i tempi alla ricerca di un accordo che, adesso, sembra vicino. La formula resta quella del prestito oneroso, da circa due milioni, ma il diritto di riscatto, fissato in 19 milioni, adesso diventerebbe obbligo a determinate condizioni. Tanto dovrebbe essere bastato per convincere i Colchoneros a lasciar partire Raspadori regalando a Gasperini l'attaccante di cui aveva bisogno in attesa di completare un reparto offensivo che verrà rivoluzionato - Ferguson e Dovbyk dovrebbero lasciare la Capitale - con l'innesto di Zirkzee, al momento condizionato solo dal trasferimento di Mateta al Manchester United.