Lazio, addio Castellanos: il Taty è pronto a dire sì al West Ham

El Taty Valentin Castellanos è pronto a trasferirsi in Premier League. Come riportato da Matteo Moretto e da tuttomercatoweb a inizio settimana il West Ham ha approcciato la Lazio e l’offerta è arrivata a sfiorare i 30 milioni di euro e precisamente a quota 29 con il 10% destinato ai New York City che avevano una percentuale sulla futura rivendita stabilita all'epoca del trasferimento dell'argentino alla Lazio.