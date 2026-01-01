Lazio, addio Castellanos: il Taty è pronto a dire sì al West Ham

Accordo praticamente fatto con gli inglesi per una cifra vicina ai 30 milioni. Ora è derby con la Roma per Raspadoridi Alessandro Franchetti
© Getty Images
El Taty Valentin Castellanos è pronto a trasferirsi in Premier League. Come riportato da Matteo Moretto e da tuttomercatoweb a inizio settimana il West Ham ha approcciato la Lazio e l’offerta è arrivata a sfiorare i 30 milioni di euro e precisamente a quota 29 con il 10% destinato ai New York City che avevano una percentuale sulla futura rivendita stabilita all'epoca del trasferimento dell'argentino alla Lazio.
I contatti proseguono spediti e l'operazione si dovrebbe chiudere a breve. Castellanos dal canto suo ha accettato l’offerta ed è possibile che la sua cessione si chiuda già prima della sfida di domenica contro il Napoli. Per il Taty sarebbe pronto un contratto di 4 anni.
La partenza di Castellanos dovrebbe permettere alla Lazio di tornare sul mercato alla ricerca di rinforzi. Sarri ha chiesto alla società di provare a strappare Raspadori all'Atletico Madrid, ma la concorrenza per l'ex Napoli è agguerrita e comprende anche la Roma, più avanti nella trattativa con i Colchoneros. Nel frattempo nel ruolo di centravanti la Lazio potrà contare su Noslin.