Spezia, Donadoni appeso a un filo: dagli Usa arriva Stillitano
© italyphotopress
Ore decisive per la posizione di Roberto Donadoni da tecnico dello Spezia. Dopo la dura contestazione dei tifosi a seguito della sconfitta casalinga contro il Frosinone, il club si è preso qualche giorno per decidere il destino del tecnico bergamasco, tornato ad allenare lo scorso autunno a cinque anni dall'ultimo impegno nel campionato cinese.
Entro domani è atteso in Italia il presidente newyorchese Charlie Stillitano che tirerà le fila dopo un giro di consultazioni con la dirigenza - l'amministratore delegato Andrea Gazzoli e il direttore sportivo Stefano Melissano - e la squadra, che martedì pomeriggio si è ritrovata al centro sportivo di Follo per l'allenamento programmato condotto proprio da Donadoni.
Stillitano relazionerà al proprietario Thomas Roberts negli Stati Uniti, starà poi a lui avallare un cambio in panchina che sembra al momento probabile. Nel 2026 lo Spezia ha vinto infatti una sola volta portando a casa 5 punti in sette giornate e segnando solo tre reti. Il club ligure ha ancora sotto contratto Luca D'Angelo, allenatore con cui ha sfiorato la serie A la scorsa stagione, a sua volta esonerato dopo un inizio di campionato molto complicato. Nel calciomercato di gennaio la rosa è stata tuttavia rivoluzionata con nove acquisti.