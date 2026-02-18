Spezia, Donadoni appeso a un filo: dagli Usa arriva Stillitano

Stillitano relazionerà al proprietario Thomas Roberts negli Stati Uniti, starà poi a lui avallare un cambio in panchina che sembra al momento probabile. Nel 2026 lo Spezia ha vinto infatti una sola volta portando a casa 5 punti in sette giornate e segnando solo tre reti. Il club ligure ha ancora sotto contratto Luca D'Angelo, allenatore con cui ha sfiorato la serie A la scorsa stagione, a sua volta esonerato dopo un inizio di campionato molto complicato. Nel calciomercato di gennaio la rosa è stata tuttavia rivoluzionata con nove acquisti.