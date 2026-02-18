Bologna, Pobega riscattato a titolo definitivo: quanto incassa il Milan
© Getty Images
Come annunciato dai rossoblù in una nota sul proprio sito ufficiale, "il Bologna Fc 1909 comunica di avere esercitato l’opzione per l’acquisizione definitiva di Tommaso Pobega dall’AC Milan: il centrocampista ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione per la stagione successiva".
Nell'accordo di prestito stipulato la scorsa estate tra i due club, era stato inserito l'obbligo di acquistare il centrocampista nel momento in cui il Bologna avesse conquistato il primo punto in campionato nel mese di febbraio, condizione soddisfatta grazie al successo esterno contro il Torino all'ultima giornata.
Nelle casse dei rossoneri saranno versati 7 milioni di euro.