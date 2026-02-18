Serie C, cambio alla guida del Foggia: Michele Pazienza nuovo allenatore

Cambio alla guida tecnica del Foggia: il club rossonero, ultimo in classifica nel Girone C di Serie C, dopo le dimissioni dell'allenatore Vincenzo Cangelosi ha scelto Michele Pazienza. La decisione è stata ufficializzata dopo aver informato l'amministrazione giudiziaria della stessa società calcistica. Pazienza si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2026. "Arrivo a Foggia con grande senso di responsabilità e determinazione - ha dichiarato Pazienza -. So bene che la situazione di classifica non è delle migliori, ma conosco il valore di questa piazza e della sua tifoseria. Dobbiamo restare uniti e lavorare con sacrificio e compattezza per raggiungere a tutti i costi l'obiettivo della salvezza. È una sfida importante e sono pronto ad affrontarla con tutto me stesso".