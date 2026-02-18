Serie C, cambio alla guida del Foggia: Michele Pazienza nuovo allenatore

18 Feb 2026 - 10:04
© italyphotopress

© italyphotopress

Cambio alla guida tecnica del Foggia: il club rossonero, ultimo in classifica nel Girone C di Serie C, dopo le dimissioni dell'allenatore Vincenzo Cangelosi ha scelto Michele Pazienza. La decisione è stata ufficializzata dopo aver informato l'amministrazione giudiziaria della stessa società calcistica. Pazienza si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2026. "Arrivo a Foggia con grande senso di responsabilità e determinazione - ha dichiarato Pazienza -. So bene che la situazione di classifica non è delle migliori, ma conosco il valore di questa piazza e della sua tifoseria. Dobbiamo restare uniti e lavorare con sacrificio e compattezza per raggiungere a tutti i costi l'obiettivo della salvezza. È una sfida importante e sono pronto ad affrontarla con tutto me stesso".

Mister Pazienza, nel pomeriggio di ieri, ha diretto la prima seduta di allenamento in vista del match con il Crotone. Il neo-tecnico rossonero sarà affiancato da Antonio La Porta nel ruolo di allenatore in seconda, da Leandro Zoila come preparatore atletico e da Domenico Botticella, confermato preparatore dei portieri.

Nato a San Severo (Foggia) il 5 agosto 1982, Pazienza è cresciuto nel settore giovanile rossonero, con cui ha esordito in prima squadra, prima di intraprendere la carriera da calciatore che lo ha visto protagonista in Serie A con le maglie di Udinese, Fiorentina, Napoli, Juventus e Bologna. Conclusa l'esperienza sul campo, ha intrapreso il percorso da allenatore muovendo i primi passi tra Pisa e Siracusa, per poi approdare all'Audace Cerignola con cui ha conquistato la promozione in serie C. Successivamente ha guidato Avellino e Benevento, prima dell'esperienza maturata nella prima parte dell'attuale stagione alla Torres.

Ultimi video

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

01:59
Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

02:00
SRV RULLO JUVE CON OTTOLINI 9/2 def

Juve, parla Ottolini: "Spalletti e McKennie? Rinnovi in lista"

25:39
Si è chiuso il mercato

Si è chiuso il mercato: è mancato il colpo grosso

02:09
Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

02:12
Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

01:49
Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

01:47
FINTO LIVE MN OK NAPOLI/ROMA/LAZIO (MICELI) 2/2 SRV

Calciomercato: la chiusura di Napoli, Roma e Lazio

02:05
FINTO LIVE MN OK MERCATO MATETA (MICELI) 2/2 SRV

Il caso Mateta-Milan: ecco cosa è successo davvero

20:21
Calciomercato Live, il punto delle 20

Il calciomercato è finito: promossi e bocciati di gennaio 2026

08:15
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:50
DICH RUGANI FIORENTINA 02-02 DICH

Rugani: "Fiorentina è aria di casa, è tornare nella mia terra"

09:08
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

08:18
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

07:54
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

I più visti di Mercato

Tudor riparte dall'Inghilterra: ha firmato col Tottenham e ritrova una vecchia conoscenza

Raheem Sterling

Anche Sterling è senza squadra: quanti affari tra gli svincolati

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

 14) FERNANDO TORRES - dal Liverpool al Chelsea per 58,5 milioni nel 2011

Altro che ‘riparazione’, a gennaio si spende eccome: chi è il più pagato della storia?

Davidson Sanchez

Ex Serie A ma non solo, quanti big in Turchia

Mercato ora per ora
Vedi tutti
10:04
Serie C, cambio alla guida del Foggia: Michele Pazienza nuovo allenatore
20:22
Avellino: accordo con Ballardini per la panchina
11:14
Bologna, Pessina rinnova fino al 2029: il comunicato
09:01
Clamoroso Real Madrid: Perez rivuole Mourinho e sa già come fare
15:16
Bologna, Odgaard prolunga contratto sino al 2029