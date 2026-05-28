MANOVRE GIALLOROSSE

Roma, Gasperini incontra Scamacca: vuole ritrovarlo come vice Malen

L'Atalanta sarebbe disposta alla cessione, ma chiede 25 milioni. La priorità della dirigenza giallorossa sono però gli esterni d'attacco 

28 Mag 2026 - 21:20
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Gian Piero Gasperini vuole riabbracciare Gianluca Scamacca, mentre l'attaccante sogna di tornare alla Roma. Le premesse sono ottime per la reunion tra l'allenatore e il numero nove azzurro, che si sono incontrati nella giornata di oggi all'Eur, riporta La Gazzetta dello Sport.

Molto più di una semplice rimpatriata tra campioni dell'Europa League 2024 con l'Atalanta, anche se le condizioni per il trasferimento di Scamacca in giallorosso sono tutt'altro che scontate. A partire dalla richiesta del club bergamasco: 25 milioni di euro più bonus. Esborso non scontato per chi ha appena riscattato Malen alla stessa cifra e ora si vede recapitare una richiesta identica per quello che all'Olimpico diventerebbe il suo vice. 

Quello è il ruolo che Gasperini ha pensato per lui, anche se con la qualificazione in Champions e le tante gare da giocare, potrebbe trovare comunque spazio in abbondanza. Fatto sta che il modulo di Gasp prevede una sola punta e forse anche per questo la priorità del club sul mercato è soprattutto legata agli esterni offensivi

Eppure l'incontro di oggi tiene apre ogni possibile scenario. Sia perché la Roma vorrebbe presto liberarsi Dovbyk con una cessione, per far spazio, potenzialmente, al 27enne romano. Sia perché l'Atalanta, a dispetto della richiesta per il cartellino, aprirebbe ad un'offerta per l'attaccante, non più al centro delle gerarchie nell'ultima stagione con Palladino e su cui pesa un maxi ingaggio da 3,2 milioni di euro, il più ricco della rosa atalantina.

Decisivi gli sviluppi delle prossime settimane, anche in base ai movimenti in uscita della Roma. Scamacca intanto sogna di ritornare nella Capitale, nella squadra in cui è cresciuto nelle giovanili e in cui sarebbe voluto tornare già nel 2023, prima che l'Atalanta lo riportasse in Italia dal West Ham.

I motivi sono tanti e riguardano anche le persone, oltre all'ambiente: dallo stesso Gasp, che lo fece crescere tanto negli anni condivisi a Bergamo, al ds Tony D'Amico, pronto a sposare il progetto della Roma dopo gli anni felici all'Atalanta.

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