Lecce, Corvino lascia il club dopo 13 anni

Pantaleo Corvino lascia il Lecce dopo 13 anni. Il responsabile dell'area tecnica giallorossa fa un passo indietro per ragioni personali: sente il bisogno di fermarsi e di riposarsi, riporta Sky Sport, e solo in seguito deciderà se tornare o restare fermo.
La decisione arriva dopo la quarta salvezza di fila del club salentino in Serie A e a 13 anni di distanza dal suo ritorno in società. Nell'ultimo periodo, la promozione dalla Serie B, lo scudetto vinto con la Primavera e la prima squadra portata alla permanenza costante nella massima categoria.