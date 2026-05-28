Juve, Bernardo Silva è quasi sfumato: è vicino al Barcellona

Il passaggio alla Juventus di Bernardo Silva è da considerarsi quasi sfumato. La pista che porta il portoghese al Barcellona infatti, si è scaldata, con il fantasista che non vede l'ora di giocare con i blaugrana. L'ex Manchester City, inseguito anche dall'Atletico Madrid, ha messo al primo posto la squadra allenata da Flick anche per motivi familiari. I contatti nelle ultime ore si sono intensificati, conferma El Chiringuito, e lo stesso Deco, ds dei club Campione di Spagna, vede di buon occhio l'ingaggio del 31enne, pronto a firmare come parametro zero. La prossima settimana, confermano da più parti, potrebbe arrivare l'intesa definitiva con le relative firme.