Allegri scherza: "Io al Napoli? Toglierei la notizia..."

"La notizia dell'ultima ora sul mio passaggio al Napoli? Io toglierei la notizia...". Lo ha detto scherzando Massimiliano Allegri intervenendo in occasione della prima edizione del premio Giovanni Galeone, in corso a Pescara. "Sono venuto qui per parlare di Galeone e non di tutte altre cose. Oggi è una giornata meravigliosa, me la sono goduta, ora mi godo Pescara per un paio di giorni e poi dopo tornerò a casa", ha aggiunto a Sky l'ex allenatore di Milan e Juventus. Gli ultimi rumors di mercato però danno per fatto il suo approdo al Napoli al posto di Antonio Conte.