Mercato

Roma, ufficiale l'acquisto a titolo definitivo di Malen: contratto fino al 2030

Rinnovo anche per Hermoso fino al 2027: esercitata l'opzione per il prolungamento del contratto

26 Mag 2026 - 18:09
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"L'AS Roma conferma di aver effettuato l'acquisto a titolo definitivo del calciatore Donyell Malen, il cui contratto scade il 30 giugno 2030.
L'attaccante olandese, arrivato nella sessione di mercato invernale, ha collezionato 20 presenze e 15 gol in giallorosso.

Complimenti, Donyell!"

Con queste parole, riferite attraverso un comunicato sul proprio sito, la Roma ha ufficializzato l'acquisto di Malen, versando nelle casse dell'Aston Villa 25 mln. L'attaccante olandese, arrivato in prestito dai Villains durante il mercato di gennaio, si è preso sulle spalle la squadra di Gasperini, diventandone punto fermo e ricoprendo un ruolo decisivo per la conquista del quarto posto (suo il gol del momentaneo 0-1 nella vittoria contro il Verona che ha permesso la qualificazione in Champions). 

Gol, quello contro il Verona, che ha permesso all'attaccante di raggiungere quota 15 gol, superando i 12 di Balotelli nella stagione 2012/2013 e diventando di gran lunga il miglior acquisto del mercato invernale in Serie A.

Oltre all’annuncio della società, Malen ha annunciato la permanenza con un video sul proprio profilo Instagram, dove si vede l'olandese che gira per i vicoli di Roma con un tradizionale Ape Car e si ferma davanti a un'osteria romana. Parcheggia, si mette a sedere e viene servito subito con un caffè. Alle sue spalle un signore che legge il giornale, poi si interrompe e chiede all'attaccante: "Sei Bobby?". Malen risponde affermativo e poi gli viene chiesto "Resterai a Roma?". Poi la risposta fatidica: "Sì, Bobby resterà a Roma", con un italiano perfetto. Poi il primo piano sulla sua faccia sorridente e in sottofondo "Roma, Roma, Roma" di Antonello Venditti.
 

RINNOVO PER MARIO HERMOSO
Nel frattempo la Roma ha annunciato anche il rinnovo di Mario Hermoso fino al 2027. Il club giallorosso ha infatti esercitato l'opzione per il prolungamento del contratto
 

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