Roma, ufficiale l'acquisto a titolo definitivo di Malen: contratto fino al 2030

Oltre all’annuncio della società, Malen ha annunciato la permanenza con un video sul proprio profilo Instagram, dove si vede l'olandese che gira per i vicoli di Roma con un tradizionale Ape Car e si ferma davanti a un'osteria romana. Parcheggia, si mette a sedere e viene servito subito con un caffè. Alle sue spalle un signore che legge il giornale, poi si interrompe e chiede all'attaccante: "Sei Bobby?". Malen risponde affermativo e poi gli viene chiesto "Resterai a Roma?". Poi la risposta fatidica: "Sì, Bobby resterà a Roma", con un italiano perfetto. Poi il primo piano sulla sua faccia sorridente e in sottofondo "Roma, Roma, Roma" di Antonello Venditti.

