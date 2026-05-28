Cagliari, Giulini annuncia l'addio di Kilicsoy, Folorunsho e Mazzitelli. Confermato Pisacane

Il Cagliari ripartirà da Fabio Pisacane in panchina. Lo ha annunciato il presidente Tommaso Giulini in una lunga intervista a Videolina: "Il contratto credo sia l'ultimo dei problemi, sicuramente sarà allungato e faremo un biennale con opzione per una terza stagione. Possiamo migliorare, ma questa squadra mi ha reso orgoglioso. Penso alla partita contro il Milan, tutti si sono accorti di cosa poteva essere il Cagliari a San Siro".