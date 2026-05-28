Cagliari, Giulini annuncia l'addio di Kilicsoy, Folorunsho e Mazzitelli. Confermato Pisacane

28 Mag 2026 - 22:00
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Il Cagliari ripartirà da Fabio Pisacane in panchina. Lo ha annunciato il presidente Tommaso Giulini in una lunga intervista a Videolina: "Il contratto credo sia l'ultimo dei problemi, sicuramente sarà allungato e faremo un biennale con opzione per una terza stagione. Possiamo migliorare, ma questa squadra mi ha reso orgoglioso. Penso alla partita contro il Milan, tutti si sono accorti di cosa poteva essere il Cagliari a San Siro".

Difficili, se non impossibili, per motivi di stipendi, i riscatti di Folorunsho (dal Napoli), Kilicsoy (dal Besiktas) e Mazzitelli (dal Como): "Se il Cagliari è una società sostenibile è perché è riuscita a contenere il monte ingaggi. Hai citato tre giocatori che come ingaggio non possono rientrare nei parametri del Cagliari".

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