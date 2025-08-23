Roma, ds Massara: "Pellegrini via ora o a gennaio, Sancho solo una suggestione"

"Appena sono arrivato ho parlato con il suo agente e abbiamo condiviso la decisione che non avremmo prolungato il suo contratto. Per questo, per non perdere il calciatore a zero, e anche per la volontà di Lorenzo, stiamo cercando di trovare delle opportunità. Ci sono ancora otto giorni o nel mercato di gennaio". Così il ds della Roma Massara a Sky prima di Roma-Bologna sulla situazione dell'ex capitano. "Sancho? Un calciatore forte, accostato a tutte le squadre italiane. Al momento resta una suggestione perché non mi sembra che ci siano le condizioni e soprattutto le motivazioni per portare avanti questa trattativa”. E ancora: "Sappiamo di dover completare l'organico e lo faremo in linea con il progetto che vogliamo costruire. Gasperini ha fatto delle cose indimenticabili nelle sue esperienze precedenti, confidiamo che possa farle a Roma con un percorso di giovani".