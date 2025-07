Gasperini lancia l'allarme: "Mercato? Preoccupato dal ritardo"

La Roma si sta muovendo per rinforzare la rosa, ma per ora di ufficialità non ce ne sono. E la cosa sta preoccupando Gian Piero Gasperini, arrivato nella Capitale per costruire qualcosa di importante. "Preoccupato dal mercato? Un po' sì, perché sono già otto giorni che lavoriamo, tra meno di un mese inizia il campionato, ma sono sicuro che poi verrà fatto tutto quello di dovere che la società e che Massara sta cercando di fare, però siamo un po' indietro", ha detto al termine dell'amichevole a Trigoria contro il Trastevere, facendo il punto sul mercato dei giallorossi. "La cosa positiva è che ho trovato nella società la massima disponibilità, poi ci sono le esigenze di mercato", ha aggiunto l'ex allenatore atalantino.