Roma, via libera dai Friedkin: trattativa ufficialmente aperta per Zirkzee

L'attaccante lascerà il Manchester United a gennaio e gradisce il progetto di Gasperini 

di Redazione
10 Dic 2025 - 10:47

Arrivano importanti novità sul mercato invernale della Roma. Massara vuole regalare a Gasperini un attaccante e l'obiettivo numero uno resta Joshua Zirkzee. Proprio ieri sera, i Friedkin hanno dato il via libera all'operazione e ora la trattativa con il Manchester United può dichiararsi ufficialmente aperta

Il lavoro del direttore sportivo giallorosso può concentrarsi direttamente sulla dirigenza dei Red Devils, che già da tempo ha aperto alla cessione dell'ex Bologna. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'ultima panchina in Premier League ha definitivamente schiarito le idee di Zirkzee, convinto più che mai a lasciare l'Inghilterra. L'olandese gradisce il ritorno in Serie A così come il progetto della Roma. Ora, dunque, bisognerà trovare l'accordo con il Manchester United. 

Il club vorrebbe monetizzare dalla cessione dell'attaccante ed esclude il prestito con diritto di riscatto. L'operazione, dunque, potrebbe chiudersi con l'obbligo fissato a 35 milioni di euro anche se la Roma lo vorrebbe condizionare alla partecipazione alla prossima Champions League e magari a una cifra leggermente inferiore. Insomma, l'accordo dovrà essere trovato su questi termini e, dopo la sfida di Europa League contro il Celtic, Massara volerà a Manchester per provare a chiudere la trattativa

