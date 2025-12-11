Martinelli pronto per l'Europa? Portaluppi: "È fortissimo, ma serve una condizione"

Dopo essersi messo in luce nel Mondiale per Club con la maglia della Fluminense, il nome di Matheus Martinelli è finito sui taccuini di diversi club europei. Ma il centrocampista è pronto per il grande salto? A rispondere è Renato Portaluppi, che lo ha allenato e ne conosce pregi e difetti. Nell'intervista esclusiva concessa a TuttoMercatoWeb, il tecnico ha elogiato le qualità tattiche del ragazzo, predicando però calma: "Martinelli è un grandissimo centrocampista, molto intelligente, conosce bene la posizione da tenere in campo. Tuttavia, bisogna avere un po' di calma con lui". Portaluppi avvisa le future pretendenti: "Ogni giocatore brasiliano, quando arriva in Europa, ha bisogno di un periodo di adattamento. Se l'Europa gli darà questo tempo, sono sicuro che sarà un giocatore di successo".