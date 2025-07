Roma, fatta per El Aynaoui: operazione da 25 milioni

ROMA, PER RIOS TUTTO BLOCCATO

Visti i tanti impegni la società giallorossa vuole inserire un altro centrocampista in rosa oltre al francese e per questo rimane aperta l’opzione Richard Rios, anche se la trattativa con il Palmeiras al momento è bloccata. I brasiliani sono stati chiari, per lasciar partire Richard Rios servono trenta milioni di euro e non si fanno sconti. Il Palmeiras ha acquistato nei giorni scorsi il 10% del cartellino del colombiano proprio dallo stesso Rios, che ha ceduto la sua percentuale per agevolare la cessione. Con questa operazione il Verdão ora detiene l’80% del cartellino del classe 2000, mentre il restante 20% appartiene al Guarani (13,34%) e al Flamengo (6,66%). Il piano del Palmeiras è chiaro, darà il via libera solo per un’offerta da 30 milioni senza bonus così da chiudere le pendenze per il colombiano senza dover poi distribuire i bonus nei prossimi mesi. Chiudendo l’operazione a trenta milioni, il Palmeiras ne incasserebbe 24, con i restanti sei che sarebbero divisi tra Guarani e Flamengo, rispettivamente con 4 milioni al club che milita nella Serie C brasiliana e due milioni al Mengão.