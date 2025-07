Roma, cuori giallorossi di Wesley sui social. Il Flamengo frena: “Nessun accordo”

Dopo la proposta da 20 milioni più bonus rifiutata dal Flamengo, la Roma nelle ultime ore ha migliorato l’offerta al Mengão arrivando a 25 milioni più bonus per il cartellino di Wesley. Non è ancora arrivato il via libera definitivo dal Brasile, anzi il presidente del Flamengo Luiz Eduardo Baptista, noto anche come Bap, ha rivelato ai media brasiliani come non ci sia alcun accordo con i giallorossi. La Roma vuole chiudere in tempi brevi, il Flamengo sa che Wesley piace a tanti club e vorrebbe provare ad alzare ulteriormente la posta per avvicinarsi a 30 milioni di euro. Dalla Capitale non arriveranno ulteriori rilanci, la Roma ha fatto il massimo e sa di aver toccato la cifra che il Mengão voleva per lasciar partire l’esterno classe 2003. Dal canto suo Wesley fa capire chiaramente quale sia la sua volontà, nelle scorse ore su Instagram ha postato una storia con la compagna e la figlia con scritto “Tudo por vcs”, ossia “tutto per voi”, con due cuori giallorossi. Inevitabile il riferimento alla Roma, con i tifosi romanisti che si sono accesi immediatamente. Le prossime ore saranno decisive e la dirigenza giallorossa spera di poter accogliere Wesley nella Capitale all’inizio della prossima settimana.