Roma, En-Nesyri vicino al Fenerbahce: contatti con David e Sorloth

© Getty Images In casa Roma continua la caccia all'attaccante chiamato a non fa rimpiangere Romelu Lukaku. Il primo nome sulla lista era quello di Youssef En-Nesyri, ma la trattativa si è complicata per colpa di José Mourinho. Il suo Fenerbahce, infatti, ha trovato l'accordo con il Siviglia, ma non ancora quello con il bomber marocchino lusingato dall'interesse giallorosso. Per non farsi trovare con il classico cerino in mano, i dirigenti stanno vagliando altre due piste. La prima porta a Jonathan David, in scadenza nel 2025 con il Lille. Il club capitolino ha già fatto pervenire un paio di offerte ai francesi, entrambe ritenute basse. La valutazione è di 30 milioni, troppi per un calciatore in scadenza che preferirebbe la Premier League come prossima destinazione e potrebbe anche decidere di arrivare alla scadenza del suo contratto.

La Roma non nessuna intenzione di partecipare ad aste per En-Nesyri e ha anche considerato eccessive le sue richieste economiche. La trattativa si è ormai arenata per la felicità dell'ex Mourinho, che ha individuato nel marocchino l'erede di Edin Dzeko. Secondo La Gazzetta dello Sport, invece, in questo momento sembra essere tornata in auge la candidatura di Alexander Sorloth, centravanti norvegese del Villarreal: gli spagnoli, però, chiedono l'intera clausola rescissoria (38milioni di euro), troppi per il club giallorosso. Il mercato è ancora lungo, ma il campionato parte tra meno di un mese e De Rossi, considerato anche i problemi fisici di Abraham e l'addio di Belotti, ha assolutamente bisogno di un nuovo numero 9.

