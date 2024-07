Juve, Soulé vuole la Roma: ma l'offerta del Leicester al momento è migliore

MANOVRE BIANCONERE

L'attaccante argentino ha ribadito di volersi trasferire in giallorossso, ma al momento il Leicester è vicino a trovare l'accordo con la Juve

Matias Soulé è sempre più vicino a lasciare la Juventus. La prima grande pretendente per l'attaccante argentino è il Leicester, che nelle ultime ore è in continuo contatto con il club bianconero e si sta avvicinando molto alla richiesta di Giuntoli: 30 milioni di euro, bonus compresi. Dall'altro lato è sempre vivo l'interesse della Roma, che dopo la prima offerta ufficiale degli scorsi giorni è chiamata a riformulare una nuova proposta per pareggiare quella del Leicester, bonus compresi.

Tutto, poi, passerà dalla volontà di Soulé, che al momento è molto chiara. L'attaccante argentino, infatti, tra le due pretendenti preferisce la Roma e ha già trovato l'accordo con il club giallorosso. Una scelta che il calciatore potrà fare solamente a una condizione: che entrambe le squadre arrivino a formulare due offerte paritarie. Altrimenti la Juventus non lascerà partire il calciatore.

La cessione di Soulé andrebbe a finanziare il mercato in entrata della Juventus: l'obiettivo di Giuntoli è quello di aggiungere ancora un tassello per reparto e al momento il nome più caldo in casa bianconera è quello di Jean-Clair Todibo, difensore centrale di proprietà del Nizza. Come per Soulé, il francese ha già chiaramente espresso la propria volontà di vestire la maglia bianconera, nonostante il forte interesse del West Ham. Tutto, però, passerà dall'accordo che dovrà essere trovato tra i due club.