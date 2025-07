Roma, asse con l’Everton per Wesley. Sul brasiliano c’è anche il City

Nel mirino di Gasperini c’è Wesley, esterno classe 2003 del Flamengo già cercato lo scorso anno ai tempi dell’Atalanta. Prima dell’arrivo a Bergamo di Bellanova l’attuale tecnico della Roma aveva dato il via libera all’arrivo del brasiliano in Italia, salvo poi puntare sull’ex Torino che già conosceva la Serie A. Wesley ha vissuto un’altra ottima stagione al Flamengo, tanto da conquistare anche la convocazione con la Seleçao e dopo il Mondiale per Club americano è pronto a volare in Europa. La valutazione del club brasiliano è di circa 30 milioni, cifra proibitiva al momento per le casse della Roma che però studia un’operazione alternativa. L’idea è quella di sfruttare il legame con l’Everton per finanziare l’acquisto di Wesley, con i Toffies che acquisterebbero il cartellino del brasiliano per poi girarlo in prestito ai giallorossi. Un’operazione simile a quelle che fa ad esempio il Chelsea con lo Strasburgo o il Manchester City con il Girona, l’ultimo esempio è Savinho adesso protagonista alla corte di Guardiola.