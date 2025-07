Roma, Wesley mette like a un post Instagram dei giallorossi: indizio di mercato?

Wesley è il primo nome di Gasperini per la fascia destra ma, al momento, i due club sono ancora lontani da un accordo sulla sua valutazione: il Flamengo non intende accettare meno di 30 milioni per il suo gioiello. Ragione per cui i Friedkin starebbero provando ad architettare un'operazione in sinergia con l'Everton, altra società di proprietà dei magnati americani: l'idea sarebbe quella di far acquistare il calciatore dal club di Liverpool e poi girarlo in prestito nella Capitale. Un modo per provare ad aggirare i paletti che i giallorossi devono rispettare per il Fpf. Massarà però potrà far leva sulla volontà del calciatore che, a guardare i social, sembra chiara: Wesley vuole la Roma e i giallorossi vogliono regalare il brasiliano a Gasp. Un primo acquisto per mettere le ali al progetto del nuovo tecnico.