Manovre giallorosse

Roma e Dybala avanti insieme: ufficiale il rinnovo fino al 2027

Arrivato in giallorosso nel 2022, l'ex Juve ha collezionato 139 presenze e 45 gol

13 Lug 2026 - 14:03
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Paulo Dybala sarà ancora un giocatore della Roma. Come annunciato dal club in una nota sul proprio sito ufficiale, l'argentino ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2027

Come riportato dalle ultime indiscrezioni, questa mattina l'agente Carlos Novel si è recato a Trigoria per limare gli ultimi dettagli dell'accordo: Dybala ha firmato un prolungamento di un anno senza opzione per un'ulteriore stagione e guadagnerà circa 3 milioni di euro più bonus. L'ultima annata della Joya è stata fortemente condizionata dagli infortuni e i giallorossi hanno preferito rinviare gli ulteriori discorsi all'estate prossima. 

Il precedente contratto dell'argentino era scaduto al 30 giugno ma il suo rinnovo era uno dei punti fermi di Gian Piero Gasperini, desideroso più che mai di avere Paulo ancora in rosa per affrontare al meglio il ritorno in Champions League.

Nelle ultime settimane sull'attaccante classe '93 c'era anche il forte interesse del Boca Juniors, ma Dybala ha sempre dato priorità alla Roma e da oggi potrà riniziare a lavorare con i propri compagni di squadra per preparare al meglio la prossima stagione. 

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