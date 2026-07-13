Roma e Dybala avanti insieme: ufficiale il rinnovo fino al 2027

Come riportato dalle ultime indiscrezioni, questa mattina l'agente Carlos Novel si è recato a Trigoria per limare gli ultimi dettagli dell'accordo: Dybala ha firmato un prolungamento di un anno senza opzione per un'ulteriore stagione e guadagnerà circa 3 milioni di euro più bonus. L'ultima annata della Joya è stata fortemente condizionata dagli infortuni e i giallorossi hanno preferito rinviare gli ulteriori discorsi all'estate prossima.